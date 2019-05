Spese dei gruppi consiliari le fatture di Palazzo superano il vaglio della Corte dei Conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DELIBERAVENEZIA Limiti alle spese dei consiglieri regionali e controlli da parte della magistratura contabile erano stati introdotti per legge nel 2012, quando in Italia infuriava la bufera per le mutande verdi piemontesi. Scandali così clamorosi nell'aula veneta non sono mai avvenuti, ma da allora gli scontrini e le fatture dei gruppi consiliari di stanza a Ferro Fini sono sempre e comunque stati oggetto di contestazioni, controdeduzioni, ricorsi. Fino a quest'anno, quando per la prima volta le certificazioni sono filate via lisce,...