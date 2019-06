Spazzacorrotti inapplicabile Brentan è uscito dal carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIUSTIZIAVENEZIA L'ex amministratore delegato dell'Autostrada Padova-Venezia, Lino Brentan, da ieri sera ha fatto ritorno a casa. La Corte d'appello di Venezia (presidente Francesco Giuliano) ha accolto il ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Giovanni Molin e Stefano Mirate, ribadendo un principio più volte espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, in base al quale una norma penale, con ricadute «afflittive e sanzionatorie», non può trovare applicazione retroattiva, e dunque non può valere per un reato commesso e per...