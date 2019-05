Spara al camoscio e viene tolto dalla lista I giudici: candidatelo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Prima è stato escluso dalla lista, poi è stato nuovamente bocciato dal Tar del Veneto e infine è stato riammesso dal Consiglio di Stato. È successo tutto in una dozzina di giorni, con la rapidità prevista per i ricorsi elettorali, intorno a Taibon Agordino. Nel piccolo centro montano un cacciatore, pur essendo stato condannato per aver ucciso un camoscio con un'arma clandestina all'interno del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, potrà comunque candidarsi alle Comunali del prossimo 26 maggio.IL FATTOProtagonista...