Sotto inchiesta i revisori dei bilanci Veneto Banca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO «A nostro giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società». È questa la formula utilizzata dalla PricewaterhouseCoopers per certificare i bilanci. Si tratta della società di revisione contabile americana incaricata di analizzare i conti di Veneto Banca, documentazione che dalla sede di Montebelluna arrivava poi in tutte le filiali della ex Popolare per essere utilizzata come argomento di vendita nei confronti dei clienti a cui si...