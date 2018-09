Sospeso per la scorta ai reali sauditi, agente vince il ricorso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Per un paio di settimane aveva svolto servizi di sicurezza a favore della famiglia reale saudita, in vacanza tra Venezia e Cortina d'Ampezzo. Ma il poliziotto non era in servizio per conto del ministero dell'Interno, bensì in ferie, senza copertura per quell'attività libero-professionale: per questo era stato sospeso per tre mesi. Una punizione che però è stata annullata prima dal Tribunale amministrativo regionale e ora anche dal Consiglio di Stato, il quale ha sottolineato che pur trovandosi davanti ad un comportamento...