Sos operai, Confindustria li cerca al Sud

ECONOMIAPADOVA Sono andati a cercarli nelle Marche e in Sardegna, in Abruzzo e in Molise. Hanno pagato il loro viaggio, li hanno ospitati per due mesi occupandosi direttamente della loro formazione, e ora sono pronti ad assumerli. Da una parte quattro aziende padovane che cercano disperatamente profili tecnici all'altezza, dall'altra un ingegnere e otto diplomati meccanici. Sono arrivati da fuori regione, pronti ad attraversare di corsa l'Italia pur di firmare un contratto. Sullo sfondo ci sono Confindustria Padova e l'istituto professionale...