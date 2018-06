«Sono stranieri e di solito molto preparati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ATLETI ESTREMICivetta, Agner, Pelmo, Pelmetto, Tre Cime di Lavaredo: sono queste le cime bellunesi più amate dai base jumper. Quelle vette che hanno almeno una parete a strapiombo, situazione ideale per lanciarsi. Gli appassionati di questa pratica sportiva sono prevalentemente stranieri anche se gli italiani stanno acquistando terreno. «Si tratta però di realtà tutte exprovinciali - spiega Alex Barattin, responsabile del Soccorso Alpino - in quanto il nostro territorio non registra club o sodalizi che riuniscano amanti di questo sport...