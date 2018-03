CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono passati dieci anni dall'avvio del dossier per Venezia 2020. «Era la fine di agosto del 2008 quando andai per la prima volta a parlare con l'allora sindaco Massimo Cacciari», ricorda Federico Fantini, oggi responsabile dell'area sportiva di Havas Media, ma all'epoca direttore generale del comitato promotore della candidatura veneta (poi bocciata dal Coni, che nel 2010 le preferì Roma, fino alla definitiva rinuncia del governo Monti nel 2012). Storia, ormai: la cronaca parla di una possibile manifestazione d'interesse per le...