«Sono passati 23 anni da quando Milena è scomparsa. Allora ci furono tante persone che mi aiutarono, non lasciarono soli me e mio marito. Adesso che non ho nessuno di cui occuparmi, è giusto che mi dedichi a mia volta a chi si trova in difficoltà. Ed è questo che facciamo con l'associazione Penelope». Gilda Milani Bianchi è la mamma della ragazza che nel novembre 1995 svanì nel nulla dopo essere uscita dalla casa dove viveva per motivi di studio a Nabeul, in Tunisia. Ritrovarono sedici mesi il suo corpo sepolto in un bosco, dove gli...