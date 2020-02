VENEZIA «La riforma delle Ipab non l'abbiamo ancora portata a compimento perché vogliamo che sia una riforma globale, che non riguardi solo la natura giuridica degli enti. Ma dire che non abbiamo fatto niente o che abbiamo favorito il privato è falso, basti pensare all'aumento del fondo per la non autosufficienza, 13 milioni in più nel 2019 e 25 milioni nel 2020». L'assessore regionale alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin (foto) ribatte alle accuse del Pd attraverso una lunga nota - ben 4 pagine - in cui afferma che i consiglieri di opposizione «hanno messo assieme pere, mele e arance»: «La voce di 1,6 miliardi di euro non include infatti solo la specialistica ambulatoriale e l'assistenza ospedaliera, ma altre voci», dalle rette per le case di riposo all'assistenza protesica e psichiatrica il cui valore «è pari a 183 milioni; pertanto la spesa verso i privati, va calcolata al netto di questi rimborsi». E ha elencato i «veri numeri e percentuali che il Pd conosce benissimo»: tra il 2010 e il 2018 la spesa complessiva per il privato accreditato è passata da 861 milioni a 808 milioni, pari a 53 milioni in meno e al 6% in meno. Meno 8% al privato per le prestazioni ambulatoriali (264 milioni nel 2018 contro 286 nel 2010). Per quanto riguarda i ricoveri, il privato, tra il 2010 e il 2018, ha subito una contrazione di stanziamenti del 5%, passando da 574 milioni a 544. Nel 2010, il Fondo sanitario regionale era di 8 miliardi 137 milioni, dei quali 719 milioni per i privati. Nel 2018, il Fsr è ammontato a 8 miliardi 913 milioni (+9%) dei quali 634 milioni per i privati (-12%).

«Dal Pd attacchi basati su dati confusi - ha rincarato il capogruppo della Lega, Nicola Finco - La spesa in sanità privata è diminuita dal 2010 al 2018 del 6 per cento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA