Sono 38 gli indagati che in 17 fondi devono distruggere colture nocive

Sono 38 gli indagati dell'inchiesta condotta dal sostituto procuratore udinese Viviana Del Tedesco, in quanto detentori effettivi dei fondi ed esecutori dell'attività di coltivazione. Sono 17 i fondi agricoli per i quali è stato chiesto il sequestro preventivo, con l'inibizione a qualsivoglia coltivazione comportante l'utilizzo di sostanze neonicotinoidi vietate e con eliminazione delle culture in corso che abbiano comportato l'utilizzo di siffatte sostanze. Le proprietà terriere si trovano nei comuni di Camino al Tagliamento, Basiliano,...