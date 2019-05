Soffiata sulle azioni, la Consulta: «Confiscare solo il profitto delle operazioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA In caso di insider trading, la confisca va limitata al solo profitto, senza estendersi al prodotto delle operazioni finanziarie illecite e dei beni utilizzati per commetterle. L'ha deciso nei giorni scorsi la Corte Costituzionale, in merito alla vicenda relativa ad un imprenditore veneto. Si tratta di Davide Bolognesi, originario di Vicenza, già azionista e consigliere di amministrazione di Fmr Art'è. Nel 2012 la Consob l'aveva sanzionato con multe per complessivi 350.000 euro, confische fino a circa 150.000 e 18 mesi di interdizione...