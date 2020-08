Soddisfatta? Di più. «Era una sfida quasi impossibile in pieno ferragosto, ma ce l'abbiamo fatta: abbiamo combattuto fino all'ultimo giorno utile per raccogliere le 5.000 firme necessarie per la presentazione della nostra lista in tutte le province del Veneto. Siamo riusciti a raccogliere anche il numero di firme necessario in Provincia di #Verona, dove per noi era più difficile». Così Simonetta Rubinato, l'ex parlamentare del Pd, partito cui non è più iscritta, già partecipante alle primarie del centrosinistra nel 2015, da sempre paladina dell'autonomia, che adesso è davvero in campo. La sua lista si chiama Veneto Simonetta Rubinato per le Autonomie. La commissione elettorale della Corte d'appello le ha però contestato il simbolo, ritenendolo simile a quello della Lista Veneta Autonomia LVR che sostiene Luca Zaia. Entro le 9 di oggi - ha spiegato il comitato elettorale di Rubinato - «presenteremo le nostre deduzioni circa il fatto che abbiamo utilizzato tale contrassegno raccogliendo sullo stesso le firme, in precedenza al deposito di quello di Zaia che fino ad oggi non era a noi conosciuto. In ogni caso presenteremo dei nuovi contrassegni senza attardarci in battaglie su formalismi inutili». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA