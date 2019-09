Social, l'avvertimento di Giordani «Contro di me chi diffonde il falso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAPADOVA «Non accetto lezioni da chi usa i social solamente per strumentalizzazioni e per diffondere fake news». Ha fatto clamore l'invito che il sindaco di Padova Sergio Giordani, qualche giorno fa, ha rivolto ai suoi durante una verifica di maggioranza. Dopo aver esortato tutti a stringere le fila e a lavorare a testa bassa ai progetti messi in campo dall'amministrazione in questi due anni e mezzo, il primo cittadino ha scandito: «Evitiamo le polemiche tra noi attraverso i social network. La politica non si fa sul telefonino e io...