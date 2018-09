Smog: da domani stop ai diesel più inquinanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOLOGNA Parte il pacchetto anti-smog firmato dalle Regioni del Nord Italia che si affacciano sulla Pianura Padana. Da domani in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto inizieranno le limitazione alla circolazione dei diesel più inquinanti per rimanere in vigore fino al 31 marzo. Nel piano firmato nel giugno del 2017 è previsto lo stop, dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 fino alle 18.30, per le auto e i veicoli commerciali diesel fino a Euro 3 e, nell'Emilia Romagna, fino a Euro 4. Un numero ingente di mezzi (si calcola 1,1 milioni di...