Smog, a Padova e Venezia scatta l'allerta rosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEVENEZIA Emergenza smog in Veneto e il traffico si ferma. I livelli di Pm10 continuano a permanere al di sopra del valore limite giornaliero in molte aree, ed è quindi scattato, in base a quanto previsto dall'accordo di bacino padano, il livello di allerta 2 rosso a Padova e a Venezia, dove si sono registrati 10 superamenti consecutivi del valore limite giornaliero. Lo ha comunicato ieri l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav) in base agli ultimi rilevamenti effettuati.Il medesimo livello di allerta rosso è stato raggiunto a Piove...