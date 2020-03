LA CRISI

ROMA «La Turchia ha il nostro supporto nel rispondere per autodifesa ad un attacco ingiustificato». L'ambasciatrice americana all'Onu, Kelly Craft, durante la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza sulla Siria, tende una mano ad Ankara: «Gli Usa condannano nei termini più forti possibili - dice - l'attacco barbaro contro le forze turche», costato la vita a 33 soldati. La richiesta del cessate il fuoco è unanime e, mentre il segretario generale annuncia una missione umanitaria, Recep Tayyip Erdogan, ha reso pubblico il suo colloquio con Vladimir Putin: al presidente Russo ha chiesto la fine della campagna militare. Con la crisi internazionale, però, si intreccia anche la questione migranti, la Grecia denuncia che circa 4000 migranti hanno tentato di superare il confine, ma Ankara sostiene di non potere reggere la pressione.

L'ONU

Gli Usa chiedono alla Russia «di tenere a terra i suoi aerei da guerra».

L'invito al cessate il fuoco arriva anche dal segretario generale Antonio Guterres che, prima di prendere parte alla riunione dei Quindici, ha annunciato che «è in preparazione una missione umanitaria» a Idlib, per valutare la situazione sul terreno. Intanto i rappresentanti di Belgio, Francia, Germania, Estonia e Polonia, ex ed attuali membri Ue del Consiglio di Sicurezza, avvertono che «l'escalation militare a Idlib deve fermarsi, ora». E sull'attacco aggiungono: «dimostra che il regime siriano, assistito e sostenuto politicamente dalla Russia, continua la sua strategia militare ad ogni costo». L'ambasciatore di Ankara all'Onu, Feridun H. Sinirlioglu, da parte sua, afferma che il suo paese «non vuole la guerra, ma non esiterà a usare la forza se e quando la sua sicurezza sarà minacciata», e «qualsiasi provocazione e molestia sarà vendicata con ogni mezzo». Damasco e Mosca si difendono: il diplomatico siriano, Bashar al Jafaari, «respinge l'affermazione della Turchia secondo cui l'aggressione contro il suo paese è autodifesa», e il delegato di Mosca precisa che l'incidente non è avvenuto nella postazione di osservazione e le coordinate ricevute da Ankara non menzionavano la posizione dei soldati.

IL COLLOQUIO

La Russia «si faccia da parte» in Siria. È quello che ha chiesto Erdogan a Putin durante una telefonata dopo i fatti di Idlib. A riferirlo è stato lo stesso presidente turco: «Ho volete stabilire una base, andateci, ma toglietevi dal nostro percorso. Lasciateci da soli con il regime siriano». Poi ha tuonato: le forze siriane «pagheranno il prezzo» dei loro attacchi all'esercito turco. Chiedono «la fine della campagna militare di Damasco sostenuta da Mosca» e un cessate il fuoco immedito.

IL NODO MIGRANTI

La denuncia arriva dal ministro della Difesa greco, Nikos Panagiotopoulos, che ha ribadito l'impegno di Atene per impedire l'ingresso di rifugiati, dopo che Ankara ha permesso il loro trasferimento nelle zone di confine, in risposta all'acuirsi della crisi siriana. Venerdì notte, la polizia e le unità speciali antisommossa hanno usato gas lacrimogeni e granate stordenti per bloccare l'attraversamento del confine tra Kastanies e Pazarkule. La situazione rimane testa. Ankara sostiene di essere stata costretta ad allentare i controlli sui rifugiati che stanno tentando di entrare in Europa per i continui arrivi di nuovi rifugiati dalla Siria, messi in fuga dall'avanzata delle forze di Damasco dalla zona controllata dai ribelli nella provincia di Idlib. Ed Erdogan tuona: «La Turchia lascerà aperte le sue frontiere con l'Ue per permettere di passare alle decine di migliaia di rifugiati in fuga dalla Siria».

