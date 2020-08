IL CONTENZIOSO

VENEZIA Com'era facilmente prevedibile, due liste sono state ricusate, per la mancanza delle firme: Indipendenza Noi Veneto che sostiene Ivano Spano e Venetiae per l'Autogoverno che supporta Loris Palmerini. Ma la vera notizia è che non è stata ammessa la candidatura di Simonetta Rubinato a presidente della Regione, in quanto il suo contrassegno (e non il simbolo della compagine Veneto per le Autonomie) «è facilmente confondibile» con quello del governatore uscente Luca Zaia. Ma l'ex parlamentare, a cui viene contestata pure la regolarità di 363 sottoscrizioni in provincia di Verona, non demorde: «La nostra battaglia continua, combattiamo come leoni per i diritti democratici dei veneti, fiduciosi che le libertà democratiche vincano sulla burocrazia».

IL LOGO

Mentre le liste indipendentiste sono state bocciate dall'ufficio centrale circoscrizionale incardinato al Tribunale di Venezia, il verdetto sul caso Rubinato è stato emesso dall'ufficio centrale regionale che fa capo alla Corte d'Appello. Sotto la lente è finito il logo della candidata. «Un marchio volutamente generico spiega l'aspirante governatrice perché a contare davvero è il simbolo della lista: è barrando quello che l'elettore concorre a raggiungere la soglia di sbarramento del 3%». Così era stato disegnato un «cerchio con fondo bianco e scritta in colore blu scuro Elezioni regionali Veneto 2020». il problema è che assomiglia a quello che accompagna la coalizione di Zaia. «Non siamo d'accordo afferma Rubinato anche perché è vero che il centrodestra l'ha depositato un giorno prima, ma noi avevamo cominciato a utilizzarlo nei moduli per la raccolta delle firme ancora il 3 agosto. Comunque abbiamo proposto tre varianti grafiche, mantenendo le stesse parole perché è su quelle che i cittadini avevano sottoscritto la candidatura e volevamo evitare ulteriori contestazioni». Tuttavia secondo la Corte pure le alternative «non eliminano il rischio di confondibilità». Oggi la candidata presenterà ricorso, oltre a quello per la lista veronese: «Ci troviamo a confrontarci con una burocrazia che tende ad attaccarsi ai cavilli piuttosto che a considerare la volontà degli elettori che ci hanno legittimato a partecipare a questa consultazione elettorale regionale».

Tullio Cardona

Angela Pederiva

