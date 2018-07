Sicuri sotto il sole, via allo screening della pelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Sulla spiaggia in Veneto come in Australia. La sanità e il turismo uniscono le forze per fornire ai 25 milioni di vacanzieri che ogni estate affollano il litorale di un servizio di consulenza, prevenzione e, nel caso, cura in merito alla salute della pelle. Il progetto si chiama Sicuri sotto il sole ed è basato su un protocollo di collaborazione, sottoscritto dalla Regione (tramite l'Ulss 4 Veneto Orientale, che d'estate diventa la più grande azienda sanitaria d'Italia), da Confturismo Veneto e da una serie di partner privati, come...