Sicurezza sul lavoro, oggi stati generali in Regione

VENEZIA Si tengono oggi a Venezia gli stati generali della sicurezza sul lavoro. Dopo una settimana tragica sul fronte degli infortuni professionali in Veneto, con i quattro operai rimasti gravemente ustionati alle Acciaierie Venete di Padova e l'agricoltore morto nel suo vigneto a Farra di Soligo, stamattina si tiene un vertice in Regione. L'appuntamento è fissato per le 11 a Palazzo Balbi. A convocarlo è stato il governatore Luca Zaia (in foto). Una trentina gli invitati: non solo assessori e dirigenti regionali dei settori Sanità,...