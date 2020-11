IL METEO

ROVIGO Nei giorni degli anniversari delle grandi piene del 1951 o del 1966, chi sembra aver dimenticato che a novembre il Po ha sempre fatto paura, è proprio il grande fiume. Per fortuna, verrebbe da dire. Se non fosse che la scarsità d'acqua che scorre nel Po è la spia di un ciclo naturale alterato.

L'allarme per il livello delle acque del Po viene dalla Coldiretti: a Pavia, al Ponte delle Becca, l'idrometro segna -2,39 metri. Un dato analogo a quello registrato a luglio.

«La situazione del grande fiume è rappresentativa dei principali corsi d'acqua nazionali, che da nord a sud presentano un deficit idrico rispetto allo scorso anno - sostiene Coldiretti - Gli effetti si fanno sentire soprattutto in campagna, con una preoccupante siccità che fa temere per il mancato accumulo di scorte idriche necessarie per le coltivazioni, mentre nei terreni assetati le nuove semine sono a rischio».

Nel Polesine, secondo l'Aipo, la situazione è senz'altro inconsueta ma non ancora al livello di allarme: la portata del Po registrata a Pontelagoscuro si aggira attualmente sui 1.000/1.200 metri cubi al secondo, al di sotto delle medie del periodo ma ancora su livelli discreti, se si pensa che nei periodi di siccità estiva si scende tranquillamente sotto i 1.000 metri cubi al secondo.

È però anche vero che i fenomeni rilevati al Ponte della Becca, in Polesine si manifestano solo a distanza di 3-4 giorni.

LE ANOMALIE

La prolungata assenza di precipitazioni, quindi, tra qualche giorno potrebbe far diventare l'inconsueta scarsa portata novembrina del Po in un più serio problema. In questo autunno anomalo, senza piogge e con una temperatura che nei primi dieci mesi dell'anno risulta di quasi un grado sopra le medie storiche e pone il 2020 al quinto posto tra gli anni più caldi a partire dal 1800, altre particolarità sono il ritardo con cui cadono le foglie e l'assenza di freddo. Fattori che mettono a rischio le future fioriture di alcune piante da frutto o ritardano alcune operazioni colturali nelle aziende agricole - le vendemmie del Raboso in Veneto e dell'Aglianico in Campania non sono ancora concluse - mentre le temperature miti hanno permesso ai parassiti di essere ancora attivi e di continuare ad attaccare le colture.

Prettamente polesano, invece, il fenomeno della risalita del cuneo salino come conseguenza della ridotta portata del Po, mentre non è tralasciabile neppure il rischio cui vengono esposte le attività di molluschicoltura, che si reggono proprio sull'alternanza di apporti di acque dolci e salate.

Enrico Garbin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA