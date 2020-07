LA RICERCA

PADOVA Tornato in piena salute, ha giurato di non aver mai soggiornato in Paesi slavi tanto meno di aver avuto contatti duraturi con persone di quella madrelingua, a lui ignota. Eppure l'uomo, residente nel Nord Italia e pienamente in grado di padroneggiare l'idioma di Dante, si è risvegliato dopo un ictus parlando con cadenza slava. Quello che lo aveva colpito evidentemente non era un ictus come tanti (da Nord a Sud se ne contano circa 200.000 l'anno). A far luce sul mistero ci ha pensato l'Università di Padova che per tre anni ha studiato lo strano caso di questo cinquantenne.

I fatti: l'uomo si risveglia dopo la lesione cerebrale, supera brillantemente la degenza clinica, non ha deficit cognitivi permanenti, ma parla con un accento straniero. Il team guidato da Konstantinos Priftis del Dipartimento di Psicologia generale dell'Ateneo patavino, composto da Serena De Pellegrin e Marika Gobbo della Clinica neurologica della locale Azienda ospedaliera universitaria, colleghi bergamaschi e milanesi, ha scoperto che quella mutazione linguistica altro non è che una malattia, la Sindrome da accento straniero. In pratica una mutazione sì, ma genetica, e inerente il cervelletto. La ricerca si è guadagnata la pubblicazione sulla rivista internazionale Cortex, per via del caso particolarissimo di cui gli studiosi hanno scoperto il dietro le quinte: in tutta la letteratura medica, dal 1800 a oggi, su 115 casi si contano 112 pazienti con lesione all'emisfero cerebrale sinistro con insorgenza di sindrome da accento straniero al risveglio, solo tre persone colpite da ictus all'emisfero cerebrale destro sempre con sindrome da accento straniero al risveglio. Quello dal team padovano-lombardo è uno dei tre e il primo in Italia. «La particolarità del caso - argomenta Priftis - è dovuta al fatto che l'area corticale posta nel lobo frontale sinistro sia quella cruciale per la produzione del linguaggio, mentre il paziente è stato colpito da ictus nella parte destra».

FUNZIONI INTATTE

Il cinquantenne, non veneto, dopo l'ictus si è svegliato conservando perfettamente la lingua madre, ma con un marcato accento estero riconosciuto come slavo. Le altre funzioni cerebrali, inclusi i restanti ambiti del linguaggio, erano intatte. «Per capire l'origine di questa anomalia e scoprire se erano state danneggiate altre aree del cervello, non indagate durante una prima valutazione clinica, siamo ricorsi alle mappe di ipometabolismo per studiare eventuali lesioni del cervelletto. La nostra ipotesi continua Priftis - era verificare se una lesione emisferica destra potesse aver causato un metabolismo ridotto al cervelletto sinistro, per diaschisi. Quest'ultima è il danneggiamento, ovvero riduzione di metabolismo, di un'area distante da quella colpita dall'ictus, ma comunque connessa ad essa». Il cervelletto è la parte dell'encefalo necessaria per la coordinazione dei movimenti, inclusi quelli della bocca utili per parlare: cambiare accento implica impostare lingua, mandibole, labbra, laringe e faringe in modo diverso. A un esame metabolico approfondito è emerso un netto calo del metabolismo al cervelletto sinistro, dovuto a rarissima mutazione genetica. «Abbiamo cioè dimostrato per la prima volta - conclude il coordinatore del team - che una lesione silente al cervelletto genera la sindrome da accento straniero anche in seguito a una lesione emisferica destra».

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA