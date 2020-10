ESTE (PADOVA) La Guardia di Finanza di Este ha arrestato un dipendente comunale per essersi appropriato, a più riprese, di consistenti somme di denaro pubblico. L'operazione è coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo. I finanzieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari. Oltre alla misura cautelare è stato eseguito il sequestro di 11 conti correnti e di 4 immobili. Il funzionario, Paolo Toschetti, 57 anni, che rivestiva fino al giugno 2019 nel comune di Masi (Padova), ricopriva gli incarichi di economo e responsabile dei servizi finanziari, secondo quanto accertato dai finanzieri, si è appropriato di 125 mila euro. Le indagini sono state avviate a seguito di segnalazione da parte dello stesso Comune che, in relazione ad accertamenti interni finalizzati alla ricerca delle cause dello stato di dissesto finanziario in cui versava, si è reso conto dei rilevanti ammanchi di cassa. Il dirigente riusciva a pagarsi lo stipendio più volte nello stesso mese attraverso artifici contabili; poi gestendo anche la cassa del Comune, intascava somme «extra», falsificando i mandati relativi ai pagamenti dei servizi da parte degli utenti.

