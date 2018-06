Si lancia con la tuta alare e muore contro la roccia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRAGEDIA IN MONTAGNABELLUNO Drammatico salto dal monte Civetta per un 48enne inglese. Un lancio nel vuoto con la tuta alare che non ha lasciato scampo a Robert Noman Haggarty che ieri mattina è morto sulla cima Busazza. Lassù, a 2.894 metri di altitudine, si era recato di prima mattina, con una ventina di compagni, trasportato in elicottero. Ma quel balzo, uno dei mille fatti nella sua carriera di jumper, deve aver riscontrato qualche problema. Fatale purtroppo. Perché il paracadute si è aperto, sì, ma l'uomo ha subito una sorta di...