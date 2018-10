Si infetta in una sala operatoria e muore Da 20 anni attende i soldi dalla Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA È morto di lavoro, infettato nell'ospedale dove prestava servizio come infermiere. E a distanza di quasi vent'anni, benché il tribunale gli abbia dato ragione, nemmeno i suoi eredi riescono ad ottenere il risarcimento. Peraltro esiguo, visto che la causa era stata fatta per invalidità e che il decesso c'è stato successivamente. L'ultimo - per ora - atto di questa incredibile storia si è svolto ieri a Palazzo Ferro Fini, dove il consiglio regionale del Veneto ha votato il riconoscimento della legittimità del debito fuori...