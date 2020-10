SPORT FRENATO

TRIESTE Barcolana annullata per la prima volta, gare di atletica cancellate. Il maltempo ha condizionato pesantemente la giornata sportiva di ieri, a partire dalla classica regata di Trieste. Il patron della manifestazione Mitja Gialuz ci tiene a sottolineare che sono state «superate le difficoltà connesse all'organizzare Barcolana nel complesso contesto Covid», ma a fermare la regata più grande del mondo «è stato solo il nostro elemento naturale, il vento». Lui da velista provetto conosce bene l'incostanza delle condizioni atmosferiche e non si fa un cruccio se la bora abbastanza tesa ha spinto Comitato di regata, Capitaneria di porto e organizzatori appunto ad annullare la Coppa D'Autunno - Barcolana 52 presented by Generali. Gialuz e i suoi avevano già vinto la partita contro il Covid sparpagliando gli eventi di questa Barcolana tutta italiana (il coronavirus ha fermato i velisti stranieri) in città e ormeggiando le barche in più luoghi.

PAROLA D'ORDINE

Parola d'ordine, evitare assembramenti. Sabato per prudenza il Governatore Massimiliano Fedriga aveva emesso un'ordinanza che obbligava i locali pubblici a chiudere dalle 23 alle 5. Nella mattina di ieri il vento è girato e la placida Trieste è stata investita dalla bora, pioggia e mare che si alzava. Si temeva che peggiorasse ancora, poi la situazione è rimasta sotto controllo. Se si fosse permesso alle imbarcazioni - almeno quelle da competizione - di uscire, non ci sarebbero stati grandi problemi, ma è facile parlare dopo. Dice bene il presidente di Generali, Gabriele Galateri: «Il rispetto della sicurezza in mare è la prima condizione per una regata vincente. Il messaggio, in un anno così complesso e difficile, è che si può costruire e condividere insieme un evento di sport e di divertimento. Il nostro è un arrivederci».

Il maltempo ha costretto a cancellare altri eventi sportivi, come gli Assoluti veneti di atletica: «A causa del meteo che non dà tregua, siamo costretti ad annullare la giornata di gare a Vittorio Veneto. La pioggia e sopratutto il vento impediscono la normale regolarità di svolgimento delle gare», ha avvertito la Fidal Veneto.

