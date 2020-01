LA NORMA

VENEZIA Non è la legge che era stata pensata inizialmente per il Giorno della Memoria. Non c'è più l'articolo che prevedeva di invitare alla seduta solenne del consiglio regionale studenti di scuola secondaria di secondo grado del Veneto, accompagnati da docenti del corpo insegnante, per l'audizione di esperti e testimoni impegnati nell'attività di preservare e promuovere la conoscenza della Shoà, delle leggi razziali e del nazifascismo. Non c'è neanche più la previsione di organizzare un viaggio di studio ad Auschwitz cui partecipi una delegazione di consiglieri ed assessori della Regione del Veneto, perché l'articolo originario della legge è stato sostituito con uno più blando: In occasione del giorno della Memoria l'ufficio di presidenza del consiglio regionale può assumere iniziative volte a far conoscere, anche attraverso viaggi di studio, i luoghi di deportazione e sterminio. Ed è sparita la previsione che sia Palazzo Ferro Fini a pagare i viaggi di studio ai vincitori di un concorso riservato ai giovani: se ne occuperà, semmai, la giunta.

Annacquata la legge sulla Shoah approvata ieri dal consiglio regionale del Veneto, peraltro la prima e al momento anche l'unica in tutta Italia? Lo zaiano Alberto Villanova, presidente della Sesta commissione e relatore in aula del provvedimento, nega categoricamente che la legge sia stata depotenziata dai tre emendamenti arrivati direttamente in aula senza neanche passare per la commissione. «Sono emendamenti tecnici, il valore politico della legge non cambia», dice Villanova. La vicepresidente della Sesta commissione, Francesca Zottis (Pd), è dello stesso avviso: «Gli emendamenti sono stati portati direttamente in aula, io comunque ne ero a conoscenza, sono modifiche tecniche». Zottis però ammette: «Il testo originario era più forte, ma i contenuti non sono stati alterati». Fatto sta che il riferimento agli studenti è scomparso, così come quello alle spese sostenute da Palazzo Ferro Fini: modifiche chieste dalla segreteria generale e dall'ufficio legislativo. «La norma non poteva essere troppo dettagliata, inoltre poteva presentarsi il problema dei fondi», dice Villanova.

I COMMENTI

Si tratta comunque di una legge storica, perché istituzionalizza il Giorno della Memoria prevedendo iniziative per diffondere la conoscenza di cos'è stato l'orrore della Shoah. La legge è stata approvata all'unanimità, 46 voti su 46 presenti, con interventi di plauso nei confronti di Villanova, dei componente della Sesta commissione, della dirigente Michaela Colucci e dell'intero staff. Tantissimi gli interventi in aula: oltre a Villanova e Zottis, Piero Ruzzante (LeU), Orietta Salemi (Pd), Patrizia Bartelle (IiC), Erika Baldin (M5s), Pietro Cristina Guarda (CpV), Stefano Casali (Cdv), Enrico Corsi (Lega). E il vicepresidente del consiglio regionale Massimo Giorgetti (Più Italia/Amo il Veneto): «Non rinnego nulla del mio passato politico di destra, ma su questi temi non ci possono essere reticenze, la tragedia della Shoah deve essere condannata senza se e senza ma». L'assessore Cristiano Corazzari (Lega) ha garantito che la norma non sarà lettera morta: «Come giunta regionale ci impegneremo a dare concretezza a questa legge, al ricordo e alla memoria. In tal senso, abbiamo già deliberato una intesa con la Fondazione Giorgio Perlasca». Con una nota il governatore Luca Zaia ha ringraziato il consiglio «per aver messo una pietra ferma nel dovere di far memoria della tragedia della Shoh: la legge approvata ci impegna alla memoria lunga', a continuare a dar voce e vita ai testimoni anche quando non saranno più presenti tra noi. E ci impegna soprattutto a combattere ogni germe di negazionismo, antisemitismo o razzismo di ritorno».

COMMISSIONE SEGRE

Approvata con voto unanime anche la risoluzione di Patrizia Bartelle che sostiene la cosiddetta Commissione Segre contro razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

Alda Vanzan

