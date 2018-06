Sfida Brugnaro-Report sul terreno dei veleni «Dalla tv solo fango»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA La trasmissione Report, con un nuovo servizio su Venezia mette in croce la gestione della città e soprattutto il sindaco Luigi Brugnaro, con alcune vicende in cui viene accusato di conflitto d'interessi, come i Pili, un terreno strategico ai margini della laguna che il Brugnaro imprenditore acquistò più di 10 anni fa da un'asta del Demanio. Ora questo terreno, una volta bonificato, potrebbe diventare un'importante lottizzazione privata con al centro quel palasport di cui la sua Reyer campione d'Italia in carica ha bisogno...