VENEZIA Elezioni regionali del Veneto e candidato governatore del centrosinistra: Laura Puppato si chiama fuori. Tirata per la giacchetta dalle donne del Partito Democratico, l'ex capogruppo Pd in consiglio regionale del Veneto ed ex senatrice dice: no grazie. «Ringrazio le Democratiche del Veneto per aver perorato la mia disponibilità per sfidare i contendenti maschi che il Pd intende proporre alla prossima direzione del 31 gennaio - ha comunicato ieri Puppato - Ringrazio e come detto fin da subito a tutte loro, declino. Non ho alcuna volontà di fare un'altra competizione interna, fosse anche solo le primarie».

Di Laura Puppato come possibile candidata alla presidenza della Regione del Veneto da contrapporre a Luca Zaia si era parlato lo scorso autunno. All'epoca l'ex senatrice avrebbe potuto accettare. Oggi - dice - è troppo tardi. «La mia disponibilità ormai remota a valutare di poter correre contro Zaia, partiva da uno spirito di servizio ma aveva due condizioni essenziali. La prima, il tempo. Cioè subito, già a ottobre, massimo novembre. La seconda, una richiesta unanime di tutti, comprese civiche e partiti di centrosinistra extra Pd. Lasciando libertà ai 5s di scegliere il loro destino, senza corteggiamenti ma aperti ad un dialogo. Tutto ciò non è avvenuto e dunque non mi resta che ringraziare». L'auspicio di Puppato è che emergano altre candidate donne: «Dai tempi di Tina Anselmi stiamo aspettando questo momento».

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA