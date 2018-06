Servono mille maestri, ce ne saranno solo duecento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLAVENEZIA Ne servono mille, ne hanno chiesti 250 e ne sono stati assegnati 200. Sono i posti disponibili in Veneto per il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Troppo pochi per coprire i vuoti nelle scuole elementari. Numeri che vanno ad incrementare una carenza che cresce di anno in anno. La denuncia arriva dalla Cisl scuola che da tempo ha sollevato il problema. Tanto impegno che si era risolto con la richiesta da parte della Consulta regionale di attivare 250 posti in Veneto per la Facoltà di Scienze della formazione,...