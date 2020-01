LA PROPOSTA

VENEZIA «Fatti contro propaganda, servizi anziché bandiere se davvero vogliamo aiutare le famiglie venete in difficoltà e incentivare la natalità, che è il vero problema della nostra regione». A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Claudio Sinigaglia che ieri in Prima commissione a Palazzo Ferro Fini ha illustrato il progetto di legge sulla Family Card di cui è primo firmatario e che è stato sottoscritto da tutto il gruppo. «La Regione - ha detto Sinigaglia - invece di spendere 400mila euro in due anni per regalare le bandiere con il Leone di San Marco ai nuovi nati, destini quei soldi agli enti locali che decideranno di istituire la Family Card. I neo genitori non hanno bisogno di simboli per essere orgogliosi di appartenere a un territorio, ma di servizi, a partire dagli asili nido a cui ha diritto appena un bambino su quattro».

Sinigaglia ha ricordato che «in Veneto il calo della natalità è costante e drammatico, -25% in dieci anni: davvero Zaia e la Lega pensano di risolverlo regalando la bandiera di San Marco? Se ci sono delle risorse per le famiglie, poche o tante che siano, vengano spese in modo efficace, garantendo agevolazioni economiche a chi è in difficoltà per l'acquisto di pannolini, omogeneizzati e altri alimenti».

WELFARE

La Prima commissione del consiglio veneto ha dato inoltre il via libera ad ampia maggioranza, senza voti contrari, al provvedimento della giunta sulla previdenza complementare di natura collettiva con lo sviluppo di sistemi di welfare integrato. È prevista l'istituzione di un ente regionale denominato Veneto Welfare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA