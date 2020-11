IL DRAMMA

TREVISO Remo Sernagiotto, 65 anni, è in fin di vita. L'ex europarlamentare e assessore regionale trevigiano, originario di Montebelluna, è ricoverato da lunedì nel reparto di terapia intensiva coronarica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono gravissime al punto che, ieri mattina, è anche rimbalzata la notizia del suo decesso. Poi smentita. Ma la vita di Sernagiotto, per almeno quindici anni l'uomo forte di Forza Italia nella Marca trevigiana prima e in Veneto poi, è appesa a un filo.

Le condizioni dell'ex assessore regionale sono cominciate a peggiorare sabato sera, quando si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Montebelluna lamentandosi per un problema al cuore. Gli esami hanno evidenziato la presenza di una fibrillazione cardiaca. Da alcuni mesi Sernagiotto prendeva dei medicinali per il cuore, prescritti dopo un piccolo intervento avvenuto all'inizio dell'estate. Operazione di routine, andata a buon fine e senza particolari complicazioni. Sabato invece qualcosa ha cominciato a non andare per il verso giusto. A Montebelluna però, i primi esami, non hanno evidenziato un situazione così grave da prevedere un ricovero. Sernagiotto è così stato mandato a casa con una terapia da seguire. Tutto è precipitato lunedì mattina: alle 6,30 è stato colpito da un arresto cardiaco. Immediata la richiesta di soccorsi. I medici arrivati sul posto hanno subito tentato di rianimare Sernagiotto, ormai privo di conoscenza. Si è parzialmente risvegliato solo dopo 20 minuti, un tempo lunghissimo. Immediato il trasporto in ospedale e poi il trasferimento, in elicottero, a Treviso. Qui è stato ricoverato in terapia intensiva. I primi esami hanno immediatamente evidenziato la gravità delle sue condizioni, subito apparse disperate.

La figlia Gloria non ha mai abbandonato il padre. E non ha mai perso la fiducia: «Papà è un guerriero, innamorato della vita. Lotterà con tutte le sue forza per rimanere con noi». La notizia delle sue condizioni si è diffusa ben presto. Giorgia Meloni, da Roma, ha voluto essere costantemente informata. Senargiotto, da due anni, è infatti passato nelle fila di Fratelli d'Italia con cui si è candidato anche alle ultime elezioni europee, senza però venire eletto.

Sernagiotto ha segnato la vita politica della Marca. Arrivato dalla Dc, è ben presto diventato uno degli esponenti di punta di Forza Italia, creando una sua potentissima corrente. Dal 1998 al 2002 è stato consigliere comunale a Montebelluna. Nel 2000 è stato eletto in consiglio Regionale e ci è rimasto, ininterrottamente, fino al 2010, quando viene rieletto per la terza volta e nominato assessore con delega al Sociale dal governatore Luca Zaia. La sua gestione di un settore così importante è ricca di luci e ombre. A contrassegnarla è la vicenda di Ca' della Robinia, ex discoteca che sarebbe dovuta diventare, grazie ai contributi della Regione, unazienda agricola per il recupero di disabili. Ma che, invece, è stata trasformata in una birreria. Un caso spinoso, costato a Sernagiotto il rinvio a giudizio per truffa. Procedimento attualmente in corso. Nel 2014 ha lasciato la Regione: con oltre 21mila preferenze entra nel Parlamento Europeo. E qui si ferma anche la sua esperienza con Forza Italia per passare nei Conservatori Riformisti di Raffaele Fitto. Sernagiotto avrebbe voluto rilanciare il centrodestra ritenendo ormai conclusa l'azione propulsiva degli azzurri. Finita l'esperienza in Europa è entrato in Fratelli d'Italia puntando alla rielezione. Ma, ormai, la sua parabola politica era in fase discendente.

