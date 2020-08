SENZA PACE

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Dopo la colata di fango ad Acquabona, all'entrata di Cortina, che domenica sera ha causato la chiusura della statale 51, ieri sera un nuovo nubifragio ha provocato danni ancora maggiori. La bomba d'acqua si è verificata attorno alle 19: strade come fiumi scantinati allagati, un rio esondato in zona Verocai. Al lavoro decine di vigili del fuoco impegnati in una cinquantina di interventi. Allagato anche il foyer dell'Alexander Hall.

Ma ieri era anche la giornata della conta dei danni e il bilancio di quanto accaduto domenica ad Acquabona, alle porte di Cortina. In quel punto l'acqua pare intenzionata a burlarsi degli sforzi dell'uomo per fermarla, con le colate che scendono dal Sorapis e talvolta cambiano percorso, sull'ampio versante che sta poco a sud dell'abitato di Acquabona. I periodici episodi raggiungono la statale 51 di Alemagna. Quello di domenica, dopo un nubifragio, era quindi l'ennesimo caso, quasi fotocopia di quello avvenuto un anno fa. La statale 51 invasa da acqua e fango è stata chiusa per 3 ore con lunghe code e disagi per turisti e pendolari. Ne è nata una polemica sulle opere di sicurezza idraulica realizzate nell'ambito del Piano Straordinario per i Mondiali 2021. Subito smontata dai chiarimenti di amministrazione e Anas. «Il sistema di protezione della statale di Alemagna funziona e le critiche non sono motivate, tanto meno se espresse senza conoscere i fatti, guardando magari foto di repertorio sui canali sociali», ha detto ieri il vicesindaco ampezzano Luigi Alverà, assessore comunale alla protezione civile. «La colata di acqua e fango di domenica sera - conferma Anas - si è verificata tra le progressive 98+320 e 98+370 della SS 51, e proviene dal cosiddetto Canalone di Acquabona, da tempo praticamente inattivo. Le sue opere di protezione furono realizzate negli anni 90 da diversi soggetti».

Marco Dibona

