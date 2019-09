«Selezione dei cinghiali proponiamo a Costa il modello del Veneto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Ora non ci sono più dubbi sulla legittimità della norma veneta che autorizza anche i cacciatori, adeguatamente formati e coordinati dall'autorità di vigilanza, ad essere parte attiva nel piano regionale di controllo e contenimento del cinghiale». Così Giuseppe Pan (in foto), assessore regionale alla Caccia, commenta la sentenza con cui il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha respinto l'appello di alcune associazioni contro il Piano di gestione e controllo dei cinghiali 2017-2020. Nel mirino era finita in particolare la norma...