(...) per restituirci la verità e per indicare le eventuali responsabilità penali che, giova ricordarlo, sono sempre personali. Ho deciso di intervenire pubblicamente adesso, dopo gli accordi intervenuti, per soffermarmi su due precise questioni.

La prima, si riferisce a un precedente molto grave perché ha alterato le libere dinamiche del mercato pregiudicando in maniera gravissima la credibilità del nostro Paese. Mi riferisco alla personalizzazione di uno scontro - motivato soprattutto da cinico calcolo politico - che ha finito col penalizzare tutti gli azionisti di una grande società italiana quotata in Borsa, nessuno escluso: dai fondi sovrani ai fondi pensione, dagli investitori finanziari alle decine di migliaia di risparmiatori che avevano puntato su un titolo sicuro. Un vero e proprio disprezzo del mercato.

Il secondo, più propriamente personale, ha un antefatto. Tempo addietro ho avuto modo di vedere la registrazione di una conferenza Ted del 2009 la cui protagonista era la scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Questa memorabile lezione, diventata recentemente un libro pubblicato da Einaudi con il titolo Il pericolo di un'unica storia, mette in guardia dal rischio che corriamo ogni volta che semplifichiamo le cose guardando la realtà attraverso un unico punto di vista. Da quella conferenza ho appreso una verità che da allora mi accompagna ogni giorno: i punti di vista, nella vita, dovrebbero essere sempre tanti quanti sono i colori in natura. Sono nata nel trevigiano e ho un'età sufficiente per ricordare i primi negozi aperti dai fratelli Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo Benetton. Botteghe, speciali nella loro originalità, nelle quali si respirava l'aria di un Paese in trasformazione che lasciava il bianco e il nero delle convenzioni per affacciarsi, dopo il boom economico, ai tanti colori della vita e della speranza. Maglioni la cui unica pubblicità si trovava sulla rivista Linus, allora una delle voci più innovative dell'editoria nazionale. Poi vennero i jeans, la lunga collaborazione con architetti, come Afra e Tobia Scarpa, che ha prodotto un nuovo linguaggio per interpretare gli edifici industriali o per reinterpretare il classicismo delle ville venete, come villa Minelli, villa Loredan-Gasparini e villa Pastega-Manera.

Trent'anni fa, l'intuizione della dimensione globale del mercato e della comunicazione dalla quale nacque l'impegno in Formula Uno, con la scoperta di un talento come Michael Schumacher. Ricordo l'ammirazione con cui mio padre mi parlava dello stabilimento Benetton di Castrette e soprattutto del magazzino robotizzato che negli anni Ottanta rappresentava una novità mondiale. E poi Fabrica, il luogo della comunicazione. La Fondazione Benetton, il luogo del pensiero. Per arrivare, infine, all'impegno per lo sport interpretato sia attraverso il progetto industriale Sport System, sia a livello agonistico, attraverso diversi team vincenti, sia, infine, con gli innovativi impianti per la pratica sportiva.

Questa sintetica biografia sarebbe più che sufficiente per collocare Luciano, Giuliana, Gilberto e Carlo Benetton tra le più grandi dinastie imprenditoriali espresse dall'Italia del secondo dopoguerra. Invece, come in una fiaba di Gianni Rodari, la loro storia si raddoppia componendo una nuova e ancor più impressionante biografia industriale e finanziaria. Con la regia dei Benetton gli Autogrill si trasformano, in pochi anni, in uno dei più competitivi attori della ristorazione presente su entrambe le sponde atlantiche. Inseguendo un'innovativa visione della mobilità, le autostrade, le grandi stazioni ferroviarie e gli aeroporti italiani sono protagonisti di un grande progetto industriale da cui nasce Atlantia che, con una presenza in oltre 20 paesi, diventa, in meno di due decenni, leader globale nel settore delle infrastrutture di trasporto autostradali e aeroportuali. Una delle poche multinazionali italiane che prima dell'arrivo dei Benetton non esisteva neppure nella fantasia degli investitori. Autentico spirito innovativo, duro lavoro, riservatezza e una capacità rara di creare valore per sé, per gli azionisti e per la propria comunità, accompagnati dall'impegno sociale, queste sono le cifre distintive di una straordinaria avventura imprenditoriale che in mezzo secolo ha portato quattro fratelli trevigiani partiti dal nulla a scalare le graduatorie mondiali stilate ogni anno da riviste come Fortune e Forbes.

La consapevolezza di ciò mi spinge, come trevigiana e come presidente di Assindustria Venetocentro, ad assumere una posizione che non vuole lasciare spazio a fraintendimenti: nessuno può cancellare questa irripetibile vicenda umana e imprenditoriale descrivendo la famiglia Benetton come qualche cosa che non è mai stata. Sono personalmente convinta che la rapace avidità vada ricercata nella pochezza culturale, nell'invidia sociale e nella miseria politica di quanti da anni usano sciaguratamente il nome Benetton per ottenere un facile consenso. Ha ragione, una volta di più, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, quando parla di un sentimento antindustriale radicato nella politica e in una parte non irrilevante della società italiana. Noi non possiamo accettare un'unica storia per raccontare i Benetton, così come le migliaia di uomini e donne che ogni giorno rischiano in proprio, creano lavoro e distribuiscono ricchezza. Una sola presunta verità, fondata sul pregiudizio, non potrà mai bastare per raccontare il valore rappresentato da un'intera umanità laboriosa. Assindustria Venetocentro esiste anche e soprattutto per questo: dare voce e visibilità alle migliaia di storie imprenditoriali che hanno fatto grande la nostra terra e la sua comunità.

*Presidente Assindustria Venetocentro

