«Segre cittadina di Occhiobello»: insulti sui social

IN POLESINEOCCHIOBELLO (ROVIGO) «Commenti pesantissimi sui social network. Nel caso, decideremo se sporgere denuncia». Risponde così il sindaco Sandra Coizzi agli insulti via social dopo l'annuncio del suo Comune, Occhiobello, di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Ad accendere la miccia è stato un post firmato da un profilo a nome Anna Favaron: «Era meglio un tempo quando gente come lei veniva decimata per ridurre il grave problema del sovraffollamento». Inutile cercare di rintracciare il suo account...