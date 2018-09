«Sedia elettrica a Salvini». L'assessore lascia: un errore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSAN STINO DI LIVENZA La notte ha portato consiglio. O forse hanno pesato le minacce che Valentina Pavan ha ricevuto dopo il suo post contro Matteo Salvini, l'ormai famoso sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro. Minacce via telefono e mail, che lei ora intende «denunciare a chi di dovere». Fatto sta che l'assessora di San Stino di Livenza, difesa dal suo sindaco che si era limitato a un rimprovero e non voleva mandarla via, ha deciso di lasciare il suo incarico. Proprio quello che le chiedeva lo stato...