Sedazione e morte, il primo caso

LA VICENDAVERONA Nel Veronese il primo caso di applicazione del biotestamento è stato quello di Giovanni Francesco Carmagnani, 75 enne di Legnago che, il 15 febbraio di quest'anno, ha scelto la sedazione profonda e la sospensione delle cure per potersene andare in serenità dopo una lunga malattia che da anni lo tormentava.LA MALATTIACarmagnani, ex consigliere comunale di Legnago, titolare di un'agenzia Siae in paese per anni, era gravemente ammalato dal 2002 e, prima di venir ospitato alla casa di riposo, era anche stato assistito per...