SCUOLAVENEZIA In Veneto oltre 3mila ragazzi tra i 14 e i 17 anni abbandonano la scuola prima di raggiungere una qualifica o un diploma. Le statistiche dell'ultimo quinquennio fotografano un tasso regionale di dispersione scolastica tra l'8 e il 9 per cento. Pur registrando un indice di abbandono tra i più bassi in Italia ed inferiore al target europeo del 10 per cento, la Regione Veneto ha avviato nell'ultimo biennio una iniziativa coordinata tra enti, denominata Fuori Scuola, per recuperare abbandoni e dispersi, finanziandola con 250mila...