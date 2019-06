CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAVENEZIA In Veneto non mancano solo medici. C'è carenza anche di insegnanti di sostegno. Una situazione difficile se si considera che, in rapporto agli alunni con disabilità, la regione Veneto è quella che ha il minor numero di insegnanti di sostegno. La segnalazione è della Fish, la Federazione italiana per il superamento dell'handicap. E ora, a farla propria, è il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti che ha interessato della questione il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.I NUMERIIl primo dato che...