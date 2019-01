CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAVENEZIA Attenti a questi istituti paritari. A mettere in allerta i presidi è l'Ufficio scolastico regionale del Veneto che attraverso una circolare inviata a tutte le scuole ha segnalato sei istituti campani per i quali c'è poca chiarezza sia sui titoli rilasciati, sia sul punteggio che hanno conseguito coloro che vi hanno lavorato. Alcune sono scuole non riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione, ad altre è stato revocato o congelato lo status di scuola paritaria, altre ancora non hanno pagato i contributi all'Inps e...