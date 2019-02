CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLAVENEZIA Arriveranno in Veneto 850 nuovi insegnanti di sostegno diplomati. Il ministro Marco Bussetti ha firmato ieri il decreto di distribuzione alle Università dei 14.224 posti disponibili per le specializzazioni sul sostegno. Le prove di accesso ai corsi si terranno il 28 marzo al mattino per la scuola dell'infanzia e al pomeriggio per la primaria, l'indomani per le secondarie di primo e secondo grado. L'obiettivo è di specializzare in tre anni 40.000 nuovi docenti in tutta Italia, di cui una quota è riservata alle scuole venete. IL...