Scuola, un quinto dei posti in ruolo tagliati è in Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISTRUZIONEVENEZIA Dei 5 mila posti tagliati a livello nazionale, quasi un quinto ricade sul Veneto. Dovevano essere 58mila le nuove immissioni in ruolo dei docenti nelle scuole italiane per l'anno scolastico 2019-2020, o per lo meno questo era il contingente che aveva richiesto il Miur. Il ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite la Ragioneria generale dello Stato, ha dato invece il via libera all'assunzione di 53.627 docenti, quasi 5mila in meno. Tra le motivazioni, il calo degli studenti che comporta una contrazione degli organici....