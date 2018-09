SCUOLA TREVISO Tre alunni non vaccinati che frequentano la prima elementare sono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLATREVISO Tre alunni non vaccinati che frequentano la prima elementare sono stati spostati di sezione per consentire a un bambino immunodepresso, che chiameremo Giovanni, nome di fantasia per preservare l'anonimato, di poter stare in classe senza mettere a repentaglio la propria salute. È accaduto in una scuola della zona di Mogliano, nella parte sud della provincia di Treviso. I genitori di Giovanni avevano segnalato ai vertici dell'istituto comprensivo che, proprio a causa delle sue difese immunitarie praticamente azzerate, sarebbe...