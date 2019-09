Scuola, non assegnate sei cattedre su dieci: esauriti anche i precari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEVENEZIA Quasi il sessanta per cento in Veneto e circa la metà in Friuli Venezia Giulia. Questa alla fine la percentuale dei posti che potevano essere stabilizzati e che invece sono rimasti vuoti nelle scuole del Nordest. Perché dei 5.612 posti conferiti dal ministero alla Pubblica istruzione al Veneto ne sono stati assegnati in ruolo 2.870, mentre in Friuli Venezia Giulia delle 1.337 cattedre complessive solo 744 sono state coperte con contratti a tempo indeterminato. A fornire il quadro completo di come si sono concluse le...