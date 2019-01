«Scuola, impegno per l'autonomia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAVENEZIA È la nuova regista di un'organizzazione che fa funzionare le scuole venete frequentate da seicentomila studenti. Augusta Celada, 61 anni, originaria di Thiene, da un mese è il nuovo Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto. Un incarico assunto in un periodo caldo, nel bel mezzo del dibattito sull'autonomia e con carenza di docenti come mai si era verificato prima.Come è andato il primo mese?«Ho assunto l'incarico nello stesso ufficio scolastico regionale in cui ho lavorato per cinque anni e questo mi ha...