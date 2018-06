Scorta degli alpini per le guardie mediche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPORDENONE Toccherà agli alpini difendere le guardie mediche della provincia di Pordenone. Non quelli in servizio permanente attivo, ma i volontari dell'Associazione provinciale e le penne nere che operano nella Protezione civile. L'iniziativa, prima a livello nazionale, è stata pensata nei mesi scorsi, quando in varie parti d'Italia alcuni medici di continuità assistenziale furono aggrediti e picchiati durante la notte nei loro ambulatori. In provincia di Pordenone non ci sono stati episodi di violenza nei confronti dei camici...