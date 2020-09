IL CASO

CORTINA (BELLUNO) Cortina d'Ampezzo e i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 si trovano nel mezzo del contrasto fra Governo nazionale e Comitato olimpico italiano, sulla gestione dello sport in Italia. Lo scontro dura da due anni, innescato con il ministro Massimo Giorgetti, nel governo precedente, e il ministro Vincenzo Spadafora dell'attuale esecutivo. Cortina teme che possa incepparsi l'organizzazione delle Olimpiadi 2026, per le quali è previsto il completo rinnovo della storica pista di bob Eugenio Monti. L'importo, indicato nel dossier della candidatura, è di 43 milioni di euro, solo per questo impianto.

IL TIMORE

Il sindaco Gianpietro Ghedina commenta: «Ritengo normale che si accenda questa dialettica, quando si prospetta un cambiamento di questa portata. Capisco che ci possano essere prove di forza, con il Coni contrapposto al governo. Accade perché c'è la possibilità che il potere sia spostato dal Coni alla nuova società Sport e salute. Questo può riguardare l'indipendenza dello sport in Italia». In quanto alla posizione di Cortina, aggiunge: «Noi abbiamo sempre intessuto ottimi rapporti sia con il Coni, sia con il ministro. Sui Giochi invernali 2026 stiamo andando avanti bene. Proprio questo martedì abbiamo un incontro di coordinamento, in videoconferenza. Porterò il mio saluto a Thomas Bach, presidente Cio, e a Sari Essayah, presidente della commissione di coordinamento dei Giochi 2026». Sulla pista ghiacciata per bob, slittino e skeleton, sottolinea come «siamo nella fase dello studio di fattibilità. Abbiamo dato al Cio la nostra raccomandazione: deve essere un progetto sostenibile economicamente, non soltanto nei Giochi 2026, ma anche nei dodici anni successivi. Inoltre non deve servire solamente per le tre discipline invernali, ma deve avere una sua vita anche d'estate». Sulla tensione fra Coni e Governo, con il richiamo del presidente Bach, per il Cio, che ammonisce l'esecutivo nazionale sulla non conformità tra Carta olimpica e leggi italiane, interviene Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti e coordinatrice del Tavolo nazionale sport e grandi eventi: «Non bisogna commettere passi falsi. Non ce lo possiamo permettere. Servono leale collaborazione e massima operatività per un obiettivo comune: organizzare un grande evento per il nostro Paese e per i nostri territori».

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA