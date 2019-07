Sconti e aiuti per chi vuole investire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA ZONA NOBILETARZO (TREVISO) Il cuore della zona d'eccellenza è a Tarzo: 4.300 anime, adagiate sulle colline più belle dell'Altamarca, in un territorio comunale compreso al 90% nella core zone. «Noi partiamo subito - afferma il sindaco Vincenzo Sacchet- nel prossimo consiglio comunale approviamo gli incentivi per chi acquista e ristruttura da noi. Ai trevigiani diciamo: scegliete Tarzo per vivere. Sarete nel cuore dell'Unesco». Non solo parole: la misura prevede una deduzione del 25% (in 5 anni) su investimenti da 25 a 100mila euro per...