Scintille tra Fedriga e il Pd «Vi denuncio»

LO SCONTROUDINE Rischia di finire a carte bollate tra il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il Partito democratico, a causa di un tweet con il quale ieri i Dem hanno commentato le poste puntuali che sarebbero in procinto di essere ratificate in Consiglio regionale durante l'assestamento di bilancio, il cui iter comincerà in Aula la settimana entrante. Con un tweet ieri il governatore ha annunciato: «La prima querela che faccio da presidente della Regione? Al Partito democratico Fvg. Che non avendo...